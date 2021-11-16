Україна впевнено перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
У 10-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою України з рахунком 2:0. Боснія і Герцеговина пропустила перший м'яч на 59-й хвилині. Олександр Зінченко отримав пас з лівого флангу від Віктора Циганкова та переправив м'яч у сітку з близької відстані.
Другий м'яч трапився на 79-й хвилині. Артем Довбик подвоїв перевагу української команди. Форвард збірної України реалізував вихід віч-на-віч.
У паралельній зустрічі групи Франція перемогла Фінляндію 2:0. Голами відзначились Карім Бензема та Кіліан Мбаппе
Франція з 18 балами зайняла першу позицію та отримала пряму путівку до фінальної частини турніру. Фінляндія з 11 очками - третя. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) та Казахстан (3) - йдуть слідом.
Від Європи на ЧС-2022 напряму вийшли 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішували другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.
Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 26 листопада, а матчі пройдуть у березні 2022 року.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
Кваліфікація. 10-й тур
16 листопада
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2
Голи: Зінченко, 59, Довбик, 79
Боснія і Герцеговина: Васіль, Сушіч, Ковачевіч, Хаджикадуніч (Налич, 71), Ахмедходжіч, Прціч (Круніч, 64), Хаджиахметовіч, Гояк (Цімірот, 64), Менало (Превляк, 71), Деміровіч (Кодро, 80), Стевановіч.
Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Малиновський (Сидорчук, 81), Зінченко, Ярмоленко (Караваєв, 82), Циганков (Довбик, 75), Яремчук (Зубков, 75).
Попередження: Демірович, 66, Хаджикадуніч, 90+2 - Забарний, 66
- 15 листопада стало відомо, що Олександр Петраков залишиться на посаді головного тренера збірної України, незалежно від результату відбіркового матчу проти Боснії і Герцеговини.
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