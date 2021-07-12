Україна встановила ганебне досягнення на Євро-2020
Збірна України має найбільшу кількість пропущених м'ячів серед усіх команд Євро-2020
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Збірна України стала найгіршою командою Євро-2020 по числу пропущених м'ячів. За 5 матчів Георгій Бущан пропустив 10 голів. Команда не зіграла жодної зустрічі "на нуль".
Слідом за Україною в антирейтнгу йдуть Швейцарія, яка пропустила 9 м'ячів, по 8 голів у Туреччини, Північної Македонії і Хорватії. Найменше пропустила Англія - 2 м'ячі.
Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вперше в своїй історії вийшла до плей-офф чемпіонату Європи та дісталася чвертьфіналу Євро-2020.
- 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
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