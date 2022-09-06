Україна вже готується приймати прем'єрку Британії Ліз Трасс у Києві, - Пристайко

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі єдиного телемарафону, передає "Укрінформ".

"Коли вона формально стане прем'єром, я думаю, одразу ж піде дзвінок і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати і цю розмову і приїзд Ліз Трасс до Києва", - сказав Пристайко.

Дипломат також назвав "потужним сигналом для Росії" заяву Трасс щодо готовності застосувати ядерну зброю.

"Я впевнений, що це правильна заява, хоч і досить ризикована. Не те, що хотіли б чути багато миротворців у всьому світі, але вона розставила всі крапки над "i". Росія отримала потужний сигнал, який вона мала отримати. Ліз Трасс чудово розуміє і до неї звертався наш міністр Дмитро Кулеба з нагадуванням про те, що Британія - це одна з тих країн, які обіцяли захистити Україну, коли ми позбавимося ядерної зброї", - сказав Пристайко.

5 вересня Ліз Трасс оголосили переможцем виборів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Раніше Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю в разі потреби, якщо стане прем'єркою.

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