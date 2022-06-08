Україна й РФ мають проблеми в підтримці лінії оборони, адже фронт простягається на понад 500 км, - британська розвідка
Україна й РФ мають проблеми з підтримкою лінії оборони через довжину фронту й через те, що одночасно звільняють бойові підрозділи для наступу
Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твітері.
РФ намагається атакувати Сєверодонецьк із трьох напрямків, але українці тримають оборону. Малоймовірно, що впродовж доби якась зі сторін досягла значного успіху.
Росія зосережує наступ на центральному секторі Донбасу та залишається в обороні на своїх флангах.
На південному заході Херсонщині ЗСУ нещодавно досягли успіху в контратаці, зокрема, відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.
"Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються з подібними проблемами у підтримці лінії оборони, одночасно звільняючи боєздатні бойові підрозділи для наступальних дій", - наголосили у британській розвідці.
На окупованій Херсонщині самопроголошену адміністрацію узгоджують із російською, запроваджують рублі та використовують учителів із РФ для запровадження російської програми та мови в школах.
"Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу", - зауважили в Міноборони Великої Британії.
- 7 червня британська розвідка повідомила, що після того, як наступ російських окупантів на Донбасі зупинився в районі Попасної, вони планують сконцентрувати зусилля на північному напрямку та атакувати з боку Ізюма.
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