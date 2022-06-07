Росія посилила обстріли поблизу Ізюму та готується до наступу на Донбас з півночі, - британська розвідка
Після того, як наступ російських окупантів на Донбасі зупинився в районі Попасної, вони планують сконцентрувати зусилля на північному напрямку та атакувати з боку Ізюму
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У розвідці зазначили, що протягом минулих вихідних українські війська відбили частину Сєвєродонецька, хоча окупанти продовжують утримувати східні райони міста. Росіяни й надалі планують відрізати Сєвєродонецьк як з півночі, так і з півдня.
Британські військові зазначили, що Росія досягла успіхів на півдні від Попасної ще в травні, але її прогрес у цьому районі застопорився протягом останнього тижня.
"Повідомлення про потужні обстріли поблизу Ізюма свідчать про те, що Росія готується до нових зусиль на північному напрямку. Росії майже напевно необхідно досягти прориву принаймні на одному з цих напрямків, щоб перевести тактичні досягнення на оперативний рівень і просунутися до своєї політичної мети – контролювати всю Донецьку область", - підсумували у британській розвідці.
- 7 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк та намагаються наступати на Ізюм і Слов’янськ.
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