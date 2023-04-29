Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між збірними України та Японії відбудеться у Таллінні та розпочнеться о 19:30. Наживо її покаже телеканал Xsport.

Перед останнім туром, збірна Японії має 12 очок та очолює турнірну таблицю. Україна йде другою та відстає від лідера на 2 пункти.

Для того, аби виграти ЧС-2023 у дивізіоні IB Україні необхідно перемогти Японію в основний час. Японію влаштує навіть поразка в овертаймі. Переможець змагань у наступному сезоні зіграє у групі A першого дивізіону.

ЧС-2023 з хокею

Дивізіон I, група B

5-й тур

Японія - Україна

Таллінн, Естонія

29 квітня, 19:30

Пряма трансляція на Xsport