Україна - Японія: де та коли дивитися вирішальний матч ЧС-2023 з хокею
У суботу, 29 квітня збірні України та Японії визначать переможця чемпіонату світу з хокею у групі B першого дивізіону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між збірними України та Японії відбудеться у Таллінні та розпочнеться о 19:30. Наживо її покаже телеканал Xsport.
Перед останнім туром, збірна Японії має 12 очок та очолює турнірну таблицю. Україна йде другою та відстає від лідера на 2 пункти.
Для того, аби виграти ЧС-2023 у дивізіоні IB Україні необхідно перемогти Японію в основний час. Японію влаштує навіть поразка в овертаймі. Переможець змагань у наступному сезоні зіграє у групі A першого дивізіону.
ЧС-2023 з хокею
Дивізіон I, група B
5-й тур
Японія - Україна
Таллінн, Естонія
29 квітня, 19:30
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