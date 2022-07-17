Україна з HIMARS може знищувати аеродроми та залізницю в Криму, - експерт Defense Express Киричевський
Україна уже може знищувати інфраструктурні об'єкти в окупованому Росією Криму
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Якщо говорити про ситуацію на даний момент, поки в нас немає ракет ATACMS, доведеться розмінюватися на цілі менші, ніж Кримський міст - радіолокаційні станції противника, зенітно-ракетні комплекси, аеродроми, об'єкти транспортної інфраструктури", - сказав він.
Киричевський назвав непоганого ідеєю "спочатку продірявити росіянам залізницю в тимчасово окупованому Криму, а вже потім знищувати сам Кримський міст, щоб вони не могли возити по ньому свої ешелони з технікою"
"Коли в наші руки потраплять ракети ATACMS, що стріляють на 300 км і в достатніх кількостях - очевидно, що в номенклатуру цих цілей, які можуть вразити HIMARS може входити Кримський міст. Нам тут надійшли комплекси М270 - HIMARS може відстріляти одну ракету ATACMS в одному залпі, а от з М270 - одразу дві", - підсумував експерт.
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