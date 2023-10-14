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Україна за комір втягувала США й Захід назад у світову політику, до ролі лідера вільного світу, - Піонтковський

14 жовтня, 2023 субота
13:47
Війна з Росією Андрій Піонтковський

Американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль всі маски скинуто з двох бойових союзників, Ірану та Росії, Захід непорушно на боці Ізраїлю та України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ясно, що спонсорами цієї події (напад ХАМАСу на Ізраїль) було два бойових союзники – Іран та Росія, дві фашистські держави. Це є дуже позитивним для світової громадської думки – зрозуміти нарешті, що таке Росія. По-перше, в американській свідомості зараз, у свідомості всього Заходу тепер це два паралельні кейси: фашистський Іран хоче знищити Ізраїль і фашистська Росія хоче знищити Україну. І ми бачимо, як обидва ці союзники допомагають один одному чинити ці злочини", - зауважив політолог.

За його словами, неймовірно позитивною виявилася реакція США.

"Я вже казав вам упродовж усього цього року: величезна роль України у тому, що вона за комір втягувала Штати й Захід назад у світову політику, до ролі лідера вільного світу. І ось уперше ця роль була виконана Байденом. І, власне, Блінкен - перша ключова особа, у всіх виступах він стоїть поряд із Байденом. Я вже говорив про "фултонську промову" Блінкена 13 вересня в університеті Джона Гопкінса, яка була про підтримку України, про те, що виклик Росії – це виклик усьому цивілізованому світові, злам усієї міжнародної системи. І що, Сполучені Штати, - лідер вільного світу, на якому відповідальність відбудовувати нову систему", - прокоментував аналітик.

Андрій Піонтковський підкреслив, що виклик Ірану був зустрінутий негайно з боку США.

"Не знаю, чи встигли вже українські глядачі подивитися звернення Байдена, яке ще жорсткіше стосовно Ірану. Тому що план зрозумілий: це багатоходова російсько-іранська комбінація. У багатьох постає питання: чому така неймовірна жорстокість, показові жертви? Звісно, це терористи, покидьки й тварини, але вони ще ніколи не чинили таких масових злодійств. Їхнім завданням було викликати реакцію Ізраїлю, втягнути армію в наземну операцію у Газі. І готувався другий удар - у той час, коли всі будуть там, вдарити з півночі ще потужнішою структурою "Хезболла". Саме це було зірвано попередженням США. Так, усі маски скинуто. Захід непорушно на боці Ізраїлю та України", - наголосив Піонтковський.

  • 12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу
  • 13 жовтня голова Пентагону Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва. Пізніше до Ізраїлю прибули міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Європарламенту Роберта Мецола та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
  • 14 жовтня президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що жорстокість дій ХАМАСу в Ізраїлі більша за терористичну організацію"Аль-Каїда", яка стоїть за вчиненням теракту 11 вересня 2001 року в США
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Війна в Ізраїлі
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