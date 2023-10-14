На тлі ХАМАСу аль-Каїда виглядає янголом, - Байден

Про це пише Haaretz.

“Чим більше ми дізнаємося про напад (ХАМАСу на Ізраїль - ред.), тим стає страхітливіше. На тлі Хамасу аль-Каїда виглядає янголом. Вони - абсолютне зло”, - сказав Байден.

Він додав, що США піклуються про те, щоб Ізраїль мав усе, що йому потрібно, а також про вирішення гуманітарної кризи в Газі.

"За моїм керівництвом наші команди працюють у регіоні, включно з прямим зв’язком з урядами Ізраїлю, Єгипту, Йорданії та інших арабських країн і Організацією Об’єднаних Націй, щоб підтримати Ізраїль у гуманітарних наслідках атак ХАМАС", — додав президент США.

Водночас він наголосив, що не можна випускати з уваги той факт, що переважна більшість палестинців не мають нічого спільного з ХАМАС і вони також страждають від цього.

Байден додав, що в п’ятницю вранці він поспілкувався з членами сімей усіх американців, які досі вважаються зниклими безвісти.

"Вони переживають агонію, не знаючи, який статус їхніх синів, дочок, чоловіків, дружин, дітей. Це боляче. Я запевнив їх у своєму особистому зобов’язанні зробити все можливе, щоб повернути кожного зниклого американця їхнім родинам", - зазначив американський лідер.

Довідково: аль-Ка́їда - міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована 1988 року Осамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням. Після виведення радянських військ з Афганістану "Аль-Каїда" зосередилася на США як "імперії зла", західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить за мету створення "Великого ісламського халіфату".

Після вибухів посольств США в столицях Кенії та Танзанії 1998 року Аль-Каїда отримала визнання терористичної організації № 1 у світі. На рахунку "Аль-Каїди" - планування і здійснення цілої низки великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США. Низка подій, що почалася з нападів 11 вересня 2001 року і пов'язана з діяльністю "Аль-Каїди" і заходами щодо її придушення, відома як Війна проти тероризму.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.