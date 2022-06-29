Україна заарештувала 94 російські контейнери на 18 млн грн

Про це повідомила Національна поліція України.

Національна поліція України виявила 94 універсальних контейнери на суму 18 млн гривень, які належать російських компаніям. Контейнери, у яких перевозили розмаїті товари, сьогодні передані в комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"Встановлено, що фактичні власники майна отриманий дохід від його користування виводять на рахунки російських та офшорних компаній, -- акцентують правоохоронці. -- Відтак ці кошти можуть використовуватися для фінансування збройних сил ворога та інших незаконних військових формувань".

Крім того, правоохоронці припускають, що можуть існувати різні схеми та механізми, щоб приховати справжніх власників майна та уникнути примусового вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

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