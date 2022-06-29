Про це повідомлило Бюро економічної безпеки України.

"Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина російської федерації в ухиленні від сплати податків. Порушник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об’єктів комерційної нерухомості в одній з областей України, та ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Суд наклав арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості порушника. Триває досудове розслідування.

Орієнтовна вартість арештованого майна становить майже 1,3 млрд грн, зазначили в Бюро.

Загалом БЕБ досліджує діяльність 21700 компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни країни агресора.

"У пріоритеті в аналітиків - компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, що можуть принести користь державі”, - прокоментував директор БЕБ Вадим Мельник.

Нагадаємо, Криворізька міськрада завищила в тендері вартість медичного обладнання на майже 1,4 млн грн.

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