За несплату податків суд арештував майно громадянина РФ на 1,3 млрд грн
Громадянин РФ ухилявся від сплати податків – приховував доходи від оренди комернційної нерухомості, його майно арештував суд
Про це повідомлило Бюро економічної безпеки України.
"Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина російської федерації в ухиленні від сплати податків. Порушник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об’єктів комерційної нерухомості в одній з областей України, та ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Суд наклав арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості порушника. Триває досудове розслідування.
Орієнтовна вартість арештованого майна становить майже 1,3 млрд грн, зазначили в Бюро.
Загалом БЕБ досліджує діяльність 21700 компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни країни агресора.
"У пріоритеті в аналітиків - компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, що можуть принести користь державі”, - прокоментував директор БЕБ Вадим Мельник.
- Нагадаємо, Криворізька міськрада завищила в тендері вартість медичного обладнання на майже 1,4 млн грн.
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