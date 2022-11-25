Про це заявив військовий експерт Петро Черник у етері Еспресо.

"На мій погляд, ми заходимо у другу фазу стратегічної вогневої рівноваги. У першій фазі ми були із середини травня до початку вересня. Тобто ні ми не мали можливостей великих контрнаступальних дій, ні противник не міг рухатися вперед, доки не склалася надуспішна Харківська операція, а в листопаді - не менш успішна Херсонська", - зазначив він.

На думку Петра Черника, друга зона вогневої рівноваги триватиме до весни. Він зауважив, що хто краще обдурить противника, той і матиме перевагу на полі бою, навівши приклад Харківської операції, котра була вдалою, хоча її ніхто не бачив.

За словами військового експерта, динаміка війни може мати два аспекти. На відносно твердому ґрунті збережеться така ж логіка дій, як зараз. Якщо ґрунт буде в’язким і важка техніка не зможе рухатися, то ми переходимо в затяжні, довготривалі дуелі.

"І в частині якості ми в 10 разів кращі. Однак у частині кількості противник щонайменше вдвічі й досі нас переважає. Отже, рівновага: наші якісні залпи, які досягають мети, на їхні кількісні залпи, які не дають нам рухатись уперед", - наголосив Петро Черник.

12 листопада американське видання The New York Times спрогнозувало, що після звільнення Херсона ЗСУ можуть продовжити наступ у напрямку Мелітополя в Запорізькій області та Сватового на Луганщині.

21 листопада військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що окупанти, які відходили з Херсона, деморалізовані та не готові наступати.

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