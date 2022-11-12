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Головна війна з Росією У New York Times назвали можливі напрямки подальшого наступу ЗСУ

У New York Times назвали можливі напрямки подальшого наступу ЗСУ

12 листопада, 2022 субота
11:52
війна з Росією ЗСУ звільнили Снігурівку

Після звільнення Херсону Збройні Сили України можуть продовжити наступ у напрямку Мелітополя в Запорізькій області та на Донбасі

Про це пише The New York Times.

Американське видання зазначає, що наразі немає ознак того, що українські військові зупинять контрнаступ після звільнення Херсона. 

NYT зазначає, що багато аналітиків і дипломатів припускали, що взимку у бойових діях може настати пауза, але після того, як росіяни втекли з  Херсону, Україна не має бажання зупинятися, аби не дозволити війні зайти в глухий кут. 

За даними джерел NYT серед військових, стає все більше ознак підготовки України до нового наступу. Зокрема, він може бути розгорнутий у Запорізькій області у напрямку окупованого Мелітополя.  

"Наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на Півдні, або на сході, продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківщини, щоб відбити місто Сватове в Луганській області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця", - пише NYT.

Про те, що логіка війни не дозволяє ЗСУ зупинятися американському видання заявив старший лейтенант, командир протитанкового підрозділу, що обороняє Бахмут на Донеччині Андрій Міхейченко. 

"Логіка війни полягає в тому, щоб не зупинятися, а продовжувати рухатися вперед. Я думаю, що будуть контратаки на інших напрямках, щоб противник не встигав перекидати резерви та блокувати удари", - сказав Міхейченко. 

Аналітики зазначають, що Україна остерігається робити паузу, оскільки впевнена, що Росія використовує її, щоб закріпитися на окупованих територіях. Інші експерти прогнозують, що повномасштабні бойові дії можуть вщухнути взимку та відновитися навесні.

Втім вони сходяться на думці, що наступний етап війни буде вкрай жорстоким.

"Війна не припиниться взимку. Але боротьба буде вестися в іншому темпі. І це дає політичним і військовим лідерам можливість спланувати рік, який, ймовірно, буде жорстоким і кривавим", - припустив генерал-майор австралійської армії у відставці Міка Раян.

  • 12 листопада Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати. 

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Мелітополь
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Сватове
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
наступ ЗСУ
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