Війська РФ, які відходили з Херсона, деморалізовані та не готові наступати, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що військове керівництво РФ перекидає на Луганщину угруповання з Херсонського плацдарму
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Луганщині у росіян немає ким дірки закривати. Туди й перекидають військових РФ з Херсонщини. Росіяни відходили з Херсона неорганізовано, поспішаючи, з пригніченим моральним духом. Відповідно, йти в атаку та наступати такі війська не готові, а їх саме для цього російське командування й перекидає на Луганщину. Великої результативності від російських окупантів біля Сватового не варто очікувати. Але ця жива маса російських військових може затримати просування ЗСУ, - пояснив Киричевський.
За словами військового експерта, на окупованій території Запорізької області ЗСУ можуть повторити такий самий успіх, як у Херсоні.
"ЗСУ можуть спочатку провести довготривалу кампанію, мінімізуючи втрати українських захисників. Паралізувати логістику ворога та просуваючись вперед, звільнити Мелітополь й перерізати коридор з Донбасу на Крим", - зазначив Киричевський.
- 12 листопада американське видання The New York Times спрогнозувало, що після звільнення Херсону ЗСУ можуть продовжити наступ у напрямку Мелітополя в Запорізькій області та Сватового на Луганщині.
- Місто Сватове у Луганській області перетворилося на найбільш вразливу ділянку оборони російської армії на фронті
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