Британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони РФ на фронті
Місто Сватове у Луганській області перетворилося на найбільш вразливу ділянку оборони російської армії на фронті
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що протягом останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо Сватового в Луганській області. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій та майже напевно частково укомплектовані погано навченими мобілізованими.
Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж лівого берега Дніпра, Сватове, ймовірно, є більш уразливим оперативним флангом російських військ.
"Росіяни, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет. Однак командири стикаються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька. Як оборонна, так і наступальна спроможність Росії продовжують потерпати від гострого браку боєприпасів і кваліфікованого персоналу", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 12 листопада американське видання The New York Times спрогнозувало, що після звільнення Херсону ЗСУ можуть продовжити наступ у напрямку Мелітополя в Запорізькій області та Сватового на Луганщині.
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