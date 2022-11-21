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Британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони РФ на фронті

21 листопада, 2022 понедiлок
08:50
війна з Росією російські окупанти

Місто Сватове у Луганській області перетворилося на найбільш вразливу ділянку оборони російської армії на фронті

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що протягом останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо Сватового в Луганській області. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій та майже напевно частково укомплектовані погано навченими мобілізованими.

Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж лівого берега Дніпра, Сватове, ймовірно, є більш уразливим оперативним флангом російських військ.

"Росіяни, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет. Однак командири стикаються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька. Як оборонна, так і наступальна спроможність Росії продовжують потерпати від гострого браку боєприпасів і кваліфікованого персоналу", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

  • 12 листопада американське видання The New York Times спрогнозувало, що після звільнення Херсону ЗСУ можуть продовжити наступ у напрямку Мелітополя в Запорізькій області та Сватового на Луганщині. 

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російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Сватове
Військові новини
наступ ЗСУ
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