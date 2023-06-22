Про це повідомляє Еспресо.TV.

У перший день ЄІ-2023 Україна здобула шість медалей. Два золота наша збірна виграла у веслування на байдарках та каное. Людмила Лузан та Валерія Терета перемогли на дистанції 500 м на каное-двійці. Олег Кухарик та Ігор Трунов виграли на байдарці-двійці на 500 м.

Каратистка Анжеліка Терлюга здобула золото у категорії до 55 кг, а Микита Філіпов отримав бронзу у вазі до 60 кг.

Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов та Анна Письменська стали першими у змішаних командних змаганнях зі стрибків у воду.

Олена Костевич виборола бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Збірна України із 4 золотими та 2 бронзовими медалями захопила лідерство у загальному медальному заліку. Другою з 3 золотими, 4 золотими та 1 бронзовою нагородою йде Іспанія. Третю позицію посідає Польща (3-1-2).

Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня.

Фото: european-games.org