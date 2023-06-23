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Оновлено

Лузан здобула срібло у веслуванні. Як Україна виступає 23 червня на Європейських іграх-2023

23 червня, 2023 п'ятниця
16:32
Спорт Людмила Лузан та Валерія Терета (ліворуч), Європейські ігри-2023

У п'ятницю, 23 червня, збірна України сперечається за медалі у другий змагальний день Європейських ігор-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Веслування

Людмила Лузан виборола срібну медаль у веслування на каное-одиночнці. Українка показала другий результат на олімпійській дистанції - 200 метрів.

Це друга медаль Лузан на Європейських іграх. У перший день вона виборола золото у парі з Валерією Теретою (прим. - каное-двійка, 500 метрів).

Екіпаж байдарки-четвірки виборов срібло на дистанції 500 м. Другий результат на ЄІ показали українці Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Ігор Трунов та Іван Семикін.

Скільки медалей Україна здобула 22 червня

У перший день ЄІ-2023 Україна здобула шість медалей. Два золота наша збірна виграла у веслування на байдарках та каное. Людмила Лузан та Валерія Терета перемогли на дистанції 500 м на каное-двійці. Олег Кухарик та Ігор Трунов виграли на байдарці-двійці на 500 м.

Каратистка Анжеліка Терлюга здобула золото у категорії до 55 кг, а Микита Філіпов отримав бронзу у вазі до 60 кг. 

Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов та Анна Письменська стали першими у змішаних командних змаганнях зі стрибків у воду. 

Олена Костевич виборола бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Збірна України із 4 золотими та 2 бронзовими медалями захопила лідерство у загальному медальному заліку. Другою з 3 золотими, 4 срібними та 1 бронзовою нагородою йде Іспанія. Третю позицію посідає Польща (3-1-2). 

Що таке Європейські ігри

Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024.  У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019 - в Мінську.

Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня. 

плавання
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2023, п'ятниця
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