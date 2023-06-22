Про це повідомляє Еспресо.TV.

Карате

Анжеліка Терлюга виграла золоту нагороду в категорії до 55 кг. Українка у фіналі перемогла олімпійську чемпіонку з Болгарії Івет Горанову - 2:0.

Український каратист Нікіта Філіпов виборов бронзу у вазі до 60 кг. У півфіналі він поступився Крістофу Стефану Ксеносу з Греції - 0:1 - та автоматично здобув медаль.

Стрибки у воду

Україна здобула золото у командних змішаних змаганнях на трампліні 3 м та платформі 10 м. Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов та Анна Письменська набрали 438,30 бала та залишили позаду срібних та бронзових медалістів з Італії та Іспанії.

Веслування на байдарках та каное

Золото Людмили Лузан та Валерії Терети у Кракові виявилося для України першим на ЄІ-2023 у Кракові. Українки стали найкращими на дистанції 500 м у змаганнях каное-двійок. Друге місце посіли представниці Іспанії, третє – Угорщини.

Ще одну золоту медаль Україні принесли Олег Кухарик та Ігор Трунов у байдарці-двійці на дистанції 500 м. Срібло у Німеччини, бронза дісталася Сербії.

Кульова стрільба

Олімпійська чемпіонка Олена Костевич виборола бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м. Цей результат дозволив українці кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024. Золото отримала Клаудія Бреш з Польщі, срібло - Камі Єрджеєвські з Франції.