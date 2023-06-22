Терлюга здобула золото у карате. Як Україна виступає 22 червня на Європейських іграх-2023
У четвер, 22 червня, збірна України у перший день Європейських ігор у Кракові здобула чотири золоті та бронзові медалі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Карате
Анжеліка Терлюга виграла золоту нагороду в категорії до 55 кг. Українка у фіналі перемогла олімпійську чемпіонку з Болгарії Івет Горанову - 2:0.
Український каратист Нікіта Філіпов виборов бронзу у вазі до 60 кг. У півфіналі він поступився Крістофу Стефану Ксеносу з Греції - 0:1 - та автоматично здобув медаль.
Стрибки у воду
Україна здобула золото у командних змішаних змаганнях на трампліні 3 м та платформі 10 м. Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов та Анна Письменська набрали 438,30 бала та залишили позаду срібних та бронзових медалістів з Італії та Іспанії.
Веслування на байдарках та каное
Золото Людмили Лузан та Валерії Терети у Кракові виявилося для України першим на ЄІ-2023 у Кракові. Українки стали найкращими на дистанції 500 м у змаганнях каное-двійок. Друге місце посіли представниці Іспанії, третє – Угорщини.
Ще одну золоту медаль Україні принесли Олег Кухарик та Ігор Трунов у байдарці-двійці на дистанції 500 м. Срібло у Німеччини, бронза дісталася Сербії.
Кульова стрільба
Олімпійська чемпіонка Олена Костевич виборола бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м. Цей результат дозволив українці кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024. Золото отримала Клаудія Бреш з Польщі, срібло - Камі Єрджеєвські з Франції.
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