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Україна здобула перше золото на Європейських Іграх-2023 у веслуванні на каное-двійці

22 червня, 2023 четвер
16:58
Спорт каное, Людмила Лузан

Людмила Лузан та Валерія Терета 22 червня у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів здобули для України перше золото на Європейських Іграх-2023

Про це "Суспільне. Спорт".

Полтавчанка Людмила Лузан у парі з Валерією Теретою стали найшвидшими у змаганні - вони здолали дистанцію за 1 хвилину 58 секунд.

Друге місце посіли представниці Іспанії, третє – Угорщини. Самі змагання проходять у польському Кракові.

"Суспільне" зазначає, що для обох спортсменок це перша медаль на рівні Європейських ігор. сама ж Лузан є дворазовою призеркою Олімпіади-2020. Окрім того, це друга спільна нагорода Лузан і Терети - першу бронзу вони отримали на етапі Кубка світу-2023 у Познані. 

  • У середу, 21 червня, у польському місті Краків відбулася урочиста церемонія відкриття Європейських ігор-2023.
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