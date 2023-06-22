Україна здобула перше золото на Європейських Іграх-2023 у веслуванні на каное-двійці
Людмила Лузан та Валерія Терета 22 червня у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів здобули для України перше золото на Європейських Іграх-2023
Про це "Суспільне. Спорт".
Полтавчанка Людмила Лузан у парі з Валерією Теретою стали найшвидшими у змаганні - вони здолали дистанцію за 1 хвилину 58 секунд.
Друге місце посіли представниці Іспанії, третє – Угорщини. Самі змагання проходять у польському Кракові.
"Суспільне" зазначає, що для обох спортсменок це перша медаль на рівні Європейських ігор. сама ж Лузан є дворазовою призеркою Олімпіади-2020. Окрім того, це друга спільна нагорода Лузан і Терети - першу бронзу вони отримали на етапі Кубка світу-2023 у Познані.
- У середу, 21 червня, у польському місті Краків відбулася урочиста церемонія відкриття Європейських ігор-2023.
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