Україна здобула перше золото на Європейських Іграх-2023 у веслуванні на каное-двійці

Про це "Суспільне. Спорт".

Полтавчанка Людмила Лузан у парі з Валерією Теретою стали найшвидшими у змаганні - вони здолали дистанцію за 1 хвилину 58 секунд.

Друге місце посіли представниці Іспанії, третє – Угорщини. Самі змагання проходять у польському Кракові.

"Суспільне" зазначає, що для обох спортсменок це перша медаль на рівні Європейських ігор. сама ж Лузан є дворазовою призеркою Олімпіади-2020. Окрім того, це друга спільна нагорода Лузан і Терети - першу бронзу вони отримали на етапі Кубка світу-2023 у Познані.