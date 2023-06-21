Про це повідомляє Еспресо.TV.

Треті зі ліком Європейські ігри відбуватимуться у Кракові з 21 червня до 2 липня. Спортсмени змагатимуться у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей.

Змагання в у Польщі будуть відбірковими до Олімпійських ігор-2024. Європейські ігри відбуватимуться втретє - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019 - в Мінську.

Хто із зірок виступатиме за Україну

Україну представлятимуть 263 атлети. Серед інших за нашу команду виступлять олімпійські чемпіонки Ольга Харлан (фехтування на шаблях) та Олена Костевич (кульова стрільба), чемпіонка Європи у стрибках у висоту Ярослава Магучіх, чемпіонка світу з веслування на байдарках та каное Людмила Лузан та чемпіони Європейських ігор-2019 Олександр Хижняк (бокс), Аніта Серьогіна (карате), Дар'я Білодід (дзюдо), Ганна Рижикова, Тетяна Мельник та Ольга Ляхова (усі - легка атлетика).