У Кракові розпочалася церемонія відкриття Європейських ігор-2023
У середу, 21 червня, у польському місті Краків відбувається урочиста церемонія відкриття Європейських ігор-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Треті зі ліком Європейські ігри відбуватимуться у Кракові з 21 червня до 2 липня. Спортсмени змагатимуться у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей.
Змагання в у Польщі будуть відбірковими до Олімпійських ігор-2024. Європейські ігри відбуватимуться втретє - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019 - в Мінську.
Хто із зірок виступатиме за Україну
Україну представлятимуть 263 атлети. Серед інших за нашу команду виступлять олімпійські чемпіонки Ольга Харлан (фехтування на шаблях) та Олена Костевич (кульова стрільба), чемпіонка Європи у стрибках у висоту Ярослава Магучіх, чемпіонка світу з веслування на байдарках та каное Людмила Лузан та чемпіони Європейських ігор-2019 Олександр Хижняк (бокс), Аніта Серьогіна (карате), Дар'я Білодід (дзюдо), Ганна Рижикова, Тетяна Мельник та Ольга Ляхова (усі - легка атлетика).
- Збірна Україна здобула на Європейських іграх-2019 у Мінську 51 нагороду та посіла у підсумковому медальному заліку третє місце.
- 31 березня організатори Європейських ігор - 2023 підтвердили, що не допустять до участі російських і білоруських спортсменів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе