Команди з РФ та Білорусі не допустили до Європейських ігор у Польщі

Про це в коментарі Reuters повідомив голова оргкомітету Ігор-2023 Марчін Новак.

"Спортсменів, які представляють Російську Федерацію і Білорусь, на наших Іграх ні в якому разі не буде", - заявив Новак.

Європейські ігри відбудуться у Кракові і ряді інших міст Польщі з 9 по 25 червня.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських спортсменів до міжнародних турнірів в нейтральному статусі.