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Команди з РФ та Білорусі не допустили до Європейських ігор у Польщі

31 березня, 2023 п'ятниця
00:03
Спорт Європейські ігри у Польщі

Організатори III Європейських ігор підтвердили, що не допустять до участі російських і білоруських спортсменів

Про це в коментарі Reuters повідомив голова оргкомітету Ігор-2023 Марчін Новак.

"Спортсменів, які представляють Російську Федерацію і Білорусь, на наших Іграх ні в якому разі не буде", - заявив Новак.

Європейські ігри відбудуться у Кракові і ряді інших міст Польщі з 9 по 25 червня.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських спортсменів до міжнародних турнірів в нейтральному статусі.

  • Нагадаємо, 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
  • Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав перемогою України дозвіл МОК допускати росіян та білорусів до змагань міжнародними федераціями. А вже 30 березня уряд ухвалив рішення про бойкот змагань, на яких виступатимуть спортсмени з РФ чи Білорусі.
  • Президент ОКР Станіслав Поздняков заявив, що озвучені МОК критерії допуску на міжнародні змагання росіян та білорусів "є неприйнятними для Олімпійського комітету Росії".

Польща
Білорусь
санкції проти Росії
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