Україна закликала Польщу розблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Про це повідомляє у Facebook Мінінфраструктури України.

Польські перевізники вимагають повернути дозволи на міжнародні вантажні перевезення для українських перевізників, які їдуть до Польщі, а також хочуть, аби до українців застосовували екологічну норму EURO4, яку використовують до польських перевізників в Україні.

Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує приблизно 40% вантажопотоку до Польщі, а його блокування спричиняє критичну для експорту ситуацію.

"Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення наявної проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", - наголошує міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.