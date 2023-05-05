Україна закликала Польщу розблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"
Міністерство інфраструктури України закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", роботу якого призупинили 4 травня через страйк польських перевізників
Про це повідомляє у Facebook Мінінфраструктури України.
Польські перевізники вимагають повернути дозволи на міжнародні вантажні перевезення для українських перевізників, які їдуть до Польщі, а також хочуть, аби до українців застосовували екологічну норму EURO4, яку використовують до польських перевізників в Україні.
Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує приблизно 40% вантажопотоку до Польщі, а його блокування спричиняє критичну для експорту ситуацію.
"Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення наявної проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", - наголошує міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
- 4 травня польські перевізники заблокували трасу до пункту пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною та обіцяли пропускати лише одне авто на годину.
- На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.
- Вранці 5 травня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги із легкових та вантажних автомобілів, а також автобусів.
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