Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ

Про це повідомляє французьке видання Ouest France.

Повідомляється, що в рамках угод холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar. Також підписано контракт на забезпечення довгострокової підтримки цих САУ шляхом надання запасних частин. Ця угода стосується і запчастин на "колісні танки" AMX-10RC.

Компанія Arquus як виробник бронеавтомобілів VAB має намір виготовляти спільно з українськими підприємствами комплектуючі до цих ББМ, що зараз перебувають в строю ЗСУ.

Домовленості з французькою компанією CEFA передбачають постачання 8 автомобілів-амфібій для подолання водних перешкод. А представники компанії Delair підписали контракт із Міністерством оборони України на поставки дронів (тип не уточнюється).

Водночас компанії Thales та Turgis & Gaillard домовилися про спільну розробку дронів з українською стороною. Крім того, CEFA поставить перші 8 роботів розмінування.