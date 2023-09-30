Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
Україна підписала кілька контрактів із військовими компанії із Франції. Один із них стосується додаткових самохідних артилерійських установок Caesar
Про це повідомляє французьке видання Ouest France.
Повідомляється, що в рамках угод холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar. Також підписано контракт на забезпечення довгострокової підтримки цих САУ шляхом надання запасних частин. Ця угода стосується і запчастин на "колісні танки" AMX-10RC.
Компанія Arquus як виробник бронеавтомобілів VAB має намір виготовляти спільно з українськими підприємствами комплектуючі до цих ББМ, що зараз перебувають в строю ЗСУ.
Домовленості з французькою компанією CEFA передбачають постачання 8 автомобілів-амфібій для подолання водних перешкод. А представники компанії Delair підписали контракт із Міністерством оборони України на поставки дронів (тип не уточнюється).
Водночас компанії Thales та Turgis & Gaillard домовилися про спільну розробку дронів з українською стороною. Крім того, CEFA поставить перші 8 роботів розмінування.
- Нагадаємо, 28 вересня в Україну приїхав міністр оборони Франції Лекорню для участі у Форумі оборонних індустрій: разом з ним прибула делегація з 18 компаній оборонного сектору.
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