В Україну приїхав міністр оборони Франції Лекорню
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у четвер, 28 вересня, приїхав до Києва для участі у Форумі оборонних індустрій: разом з ним прибула делегація з 18 компаній оборонного сектору
Про це пише Le Figaro.
Зазначається, що з міркувань безпеки поїздка трималася в таємниці.
Лекорню планує зустрітися зі своїм новим колегою Рустемом Умєровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним і, ймовірно, з президентом України Володимиром Зеленським.
Разом з французьким міністром прибули представники 18 компаній оборонного сектору, серед них - великі концерни, малі та середні підприємства і стартапи. Назви компаній не розголошують, проте за інформацією міноборони Франції, їхня діяльність варіюється від бронетехніки до кібернетики і безпілотників.
"Деякі компанії поглиблюватимуть свої контакти з українськими колегами, тоді як інші шукатимуть можливості для підписання контрактів", - додало видання.
- Того ж дня в Україну прибув новопризначений державний секретар Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії з питань оборони Грант Шаппс. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та своїм колегою Рустемом Умєровим.
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