В Україну приїхав міністр оборони Франції Лекорню

Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що з міркувань безпеки поїздка трималася в таємниці.

Лекорню планує зустрітися зі своїм новим колегою Рустемом Умєровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним і, ймовірно, з президентом України Володимиром Зеленським.

Разом з французьким міністром прибули представники 18 компаній оборонного сектору, серед них - великі концерни, малі та середні підприємства і стартапи. Назви компаній не розголошують, проте за інформацією міноборони Франції, їхня діяльність варіюється від бронетехніки до кібернетики і безпілотників.

"Деякі компанії поглиблюватимуть свої контакти з українськими колегами, тоді як інші шукатимуть можливості для підписання контрактів", - додало видання.