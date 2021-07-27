Україна залучила $500 млн завдяки дорозміщенню євробондів

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



"Україна провела розрахунки за додатковим розміщенням облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 500 млн доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 млрд доларів США", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.



За даними пресслужби, Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня 2021 року.



"В результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням у 2029 році в обігу складає 1,75 млрд доларів США", - зазначили у Мінфіні.



У відомстві додали, що найбільший попит на українські євробонди був зі сторони інвесторів із Великої Британії, США та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їх частки склали 51,5%, 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.



Зазначається, що кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.

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