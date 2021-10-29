Україна запровадила санкції проти Ємену

Відповідний указ опублікований на сайті ОПУ.

"Увести в дію рішення РНБО від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради безпеки ООН щодо Єменської Республіки", - йдеться в указі.

Контроль за виконання цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня опублікування.

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