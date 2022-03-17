Україна запустила Національне інформбюро з питань військовополонених
Україна запустила роботу Національного інформаційного бюро з питань військовополонених. Його створили відповідно до Женевської конвенції.
Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
"Відсьогодні у нас створено Національне інформаційне бюро згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року", – розповіла вона.
Виконуватиме функції Національного інформаційного бюро державне підприємство "Український національний центр розбудови миру". Воно також буде юридичною особою публічного права. Верещук підкреслила, що українська сторона вже поінформувала про це Червоний Хрест і сподівається на плідну співпрацю.
- Нагадаємо, 16 березня українські спецпризначенці звільнили з полону окупантів мера Мелітополя.
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