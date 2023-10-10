Україна запустила проєкт "Мед мінних полів": кошти спрямують на розмінування

Про це повідомляє міністерство закордонних справ України.

Технічна складова проєкту полягає в тому, щоб дрони засіяли територію, де не проводилося розмінування, сумішшю медоносних трав, із яких бджоли зможуть зібрати нектар.

На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн. Таким чином вони нагадуватимуть про проблему замінованих територій, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.

"Цей проєкт дозволить МЗС привернути більшу увагу світу до проблеми російського замінування української землі та мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення. Воєнна дипломатія використовує кожну можливість для досягнення результату. Всі креативні та технологічні засоби спрямовані на те, щоби посилити нашу комунікацію та швидше очистити українську землю від російських мін та боєприпасів", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для проєкту розробили спеціальний дизайн вуликів, на яких присутнє зображення знаку про мінну небезпеку.

"Сила ідеї, в тому, що вона одночасно пропонує робоче рішення, щоб поля не простоювали і, разом з тим - наголошує на важливості розмінування наших територій. Це питання безпеки фермерів і людей, що працюють на землі, це важлива складова продовольчої безпеки України. Розуміємо - проєкт складний і тривалий у реалізації. Але ми переконані, що кожний новий його етап привертатиме все більше уваги дипломатів та спільнот по усьому світові, й це допоможе хоч трохи змінити ситуацію на краще", - сказав креативний директор Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine Костя Шнайдер.

Директор з комунікацій та GR, Kernel Катерина Співакова зазначила, що аграріям в найкращому випадку знадобиться щонайменше 4 роки, аби досягти довоєнних показників вирощування культур.

Передзамовлення доступні за посиланням.

До проєкту долучились МЗС України та агропромислова компанія України Kernel, а також консультують і допомагають Державна служба з надзвичайних ситуацій, Dronarium Україна та Спілка пасічників України.

За даними уряду, станом на 9 жовтня близько 6 млн людей в Україні перебували в умовах мінної небезпеки, а від підриву на мінах загинуло близько 250 громадян.