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Шмигаль попередив, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки

9 жовтня, 2023 понедiлок
16:41
Війна з Росією Міни

Нині в Україні близько 6 млн людей перебувають під загрозою мінної небезпеки. Станом на зараз від підриву на мінах загинуло близько 250 громадян

Про це під час церемонії передачі Міністерству внутрішніх справ 15 мобільних класів безпеки для роботи з дітьми заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Відповідно до аналізу й експертних даних, близько 6 млн людей в Україні перебувають під загрозою мінної небезпеки для їхнього життя і здоров'я. Наразі близько 250 людей загинули від мін в Україні, ще понад 500 людей отримали поранення й каліцтва через міни. І якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько 9 тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні", - зазначив він.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 505 українських дітей, із яких троє – від підриву на мінах.

  • У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.
  • Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
Україна
Денис Шмигаль
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