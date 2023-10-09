Шмигаль попередив, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки

Про це під час церемонії передачі Міністерству внутрішніх справ 15 мобільних класів безпеки для роботи з дітьми заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Відповідно до аналізу й експертних даних, близько 6 млн людей в Україні перебувають під загрозою мінної небезпеки для їхнього життя і здоров'я. Наразі близько 250 людей загинули від мін в Україні, ще понад 500 людей отримали поранення й каліцтва через міни. І якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько 9 тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні", - зазначив він.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 505 українських дітей, із яких троє – від підриву на мінах.