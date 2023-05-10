Про це повідомив народний депутат Олександр Мережко.

"Зареєстрував в ПАРЄ пропозицію резолюції про засудження ідеології і практик рашизму в Європі. Дуже вдячний колегам, які підтримали цю пропозицію", - ідеться у повідомленні.

Мережко зазначив, що Україна і надалі боротиметься за те, щоб було розроблено текст відповідної резолюції і врешті-решт в країнах демократії "рашизм" було заборонено.