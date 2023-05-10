Україна зареєструвала в ПАРЄ резолюцію про заборону "рашизму"
Народний депутат від "Слуги народу" повідомив, що Україна зареєструвала в ПАРЄ пропозицію резолюції про засудження ідеології і практик рашизму в Європі
Про це повідомив народний депутат Олександр Мережко.
"Зареєстрував в ПАРЄ пропозицію резолюції про засудження ідеології і практик рашизму в Європі. Дуже вдячний колегам, які підтримали цю пропозицію", - ідеться у повідомленні.
Мережко зазначив, що Україна і надалі боротиметься за те, щоб було розроблено текст відповідної резолюції і врешті-решт в країнах демократії "рашизм" було заборонено.
- У вівторок, 2 травня, Верховна Рада України схвалила постанову, яка визнає чинний політичний режим у РФ "рашизмом". У пояснювальній записці до документа зазначено, що "державна ідеологія російського націоналізму, більше відома як концепція "руського миру", стала основою реалізації РФ політики зовнішньої експансії з метою відновлення російської імперії".
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