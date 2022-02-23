Україна заслуговує статус держави-кандидата на членство в ЄС, - Дуда

Про це він сказав на спільній зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою, передає Офіс президента України.



"Польща висловлює солідарність і повну підтримку Україні та закликає представників РФ перестати грубо порушувати основні принципи міжнародного права, яке вона має дотримуватися, якщо вважає себе державою різних міжнародних спільнот", - наголосив Анджей Дуда.



Він закликав РФ відвести війська від українського кордону й утриматися від подальших збройних дій. Анджей Дуда заявив, що на агресію Росії необхідно реагувати санкціями.



"Україна заслуговує статус держави-кандидата на членство в ЄС", - наголосив президент Польщі.



Він пообіцяв разом з очільником Литви Гітанасом Науседою робити все можливе для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, у Києві триває зустріч президентів України, Литви та Польщі Володимира Зеленського, Гітанаса Науседи й Анджея Дуди.

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