Україна заслуговує статус держави-кандидата на членство в ЄС, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда висловив солідарність з Україною на тлі агресії РФ та заявив, що вона заслуговує на членство в ЄС
Про це він сказав на спільній зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою, передає Офіс президента України.
"Польща висловлює солідарність і повну підтримку Україні та закликає представників РФ перестати грубо порушувати основні принципи міжнародного права, яке вона має дотримуватися, якщо вважає себе державою різних міжнародних спільнот", - наголосив Анджей Дуда.
Він закликав РФ відвести війська від українського кордону й утриматися від подальших збройних дій. Анджей Дуда заявив, що на агресію Росії необхідно реагувати санкціями.
"Україна заслуговує статус держави-кандидата на членство в ЄС", - наголосив президент Польщі.
Він пообіцяв разом з очільником Литви Гітанасом Науседою робити все можливе для досягнення цієї мети.
- Нагадаємо, у Києві триває зустріч президентів України, Литви та Польщі Володимира Зеленського, Гітанаса Науседи й Анджея Дуди.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.18
Купівля 29.18Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 33.05Продаж 34.02
- Актуальне
- Важливе