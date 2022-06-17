Україна завершила посівну кампанію
Станом на 16 червня в Україні завершено сівбу ярих культур, засіяно 95% прогнозованих площ
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у Telegram.
"За оперативними даними підрозділів обласних державних адміністрацій, на 16 червня 2022 року сівбу ярих культур завершено. У загальному результаті всього засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га", - йдеться в повідомленні.
Всіма категоріями господарств посіяно:
- ярої пшениці - 191,1 тис. га;
- ярого ячменю - 951,4 тис. га;
- ярого ріпаку - 34,1 тис. га;
- вівса - 159,3 тис. га;
- гороху - 131,0 тис. га;
- гречки - 75,3 тис. га;
- проса - 49,5 тис. га;
- кукурудзи - 4 639,4 тис. га;
- цукрових буряків - 180,6 тис. га;
- соняшника - 4 702,7 тис. га;
- сої - 1 212,6 тис. га;
- картоплі - 1 104,2 тис. га.
За підсумками кампанії, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.
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