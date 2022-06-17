Україна завершила посівну кампанію

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у Telegram.

"За оперативними даними підрозділів обласних державних адміністрацій, на 16 червня 2022 року сівбу ярих культур завершено. У загальному результаті всього засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га", - йдеться в повідомленні.

Всіма категоріями господарств посіяно:

ярої пшениці - 191,1 тис. га;

ярого ячменю - 951,4 тис. га;

ярого ріпаку - 34,1 тис. га;

вівса - 159,3 тис. га;

гороху - 131,0 тис. га;

гречки - 75,3 тис. га;

проса - 49,5 тис. га;

кукурудзи - 4 639,4 тис. га;

цукрових буряків - 180,6 тис. га;

соняшника - 4 702,7 тис. га;

сої - 1 212,6 тис. га;

картоплі - 1 104,2 тис. га.

За підсумками кампанії, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.