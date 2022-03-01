Україна збільшить поставки безпілотників Bayraktar з Туреччини, - Пристайко
Україна домовилась з Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Bayraktar, які використовуються для знищення колон російської бронетехніки
Про це повідомляє Tele1.
Заяву про збільшення поставок Bayraktar зробив посол України в Британії Вадим Пристайко.
За його словами, Україна планує збільшити поставки винищувачів і відправила на навчання до Туреччини фахівців.
"У нас немає власного штурмового дрона, ми намагаємося виготовити такий тип, який має назву Камікадзе. До речі, використовуємо розвідувальні дрони з різних країн. Ми контактуємо з Туреччиною щодо нових ударних безпілотників... У нас достатньо операторів дронів, і вони зараз навчаються в Туреччині", - заявив посол України в Британії.
- Нагадаємо, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зібрав уряд для обговорення повномасштабного нападу РФ на Україну та сценаріїв досягнення миру.
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