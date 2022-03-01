Україна збільшить поставки безпілотників Bayraktar з Туреччини, - Пристайко

Про це повідомляє Tele1.



Заяву про збільшення поставок Bayraktar зробив посол України в Британії Вадим Пристайко.



За його словами, Україна планує збільшити поставки винищувачів і відправила на навчання до Туреччини фахівців.



"У нас немає власного штурмового дрона, ми намагаємося виготовити такий тип, який має назву Камікадзе. До речі, використовуємо розвідувальні дрони з різних країн. Ми контактуємо з Туреччиною щодо нових ударних безпілотників... У нас достатньо операторів дронів, і вони зараз навчаються в Туреччині", - заявив посол України в Британії.

Нагадаємо, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зібрав уряд для обговорення повномасштабного нападу РФ на Україну та сценаріїв досягнення миру.