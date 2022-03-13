Україна здобула 29 медалей на Паралімпіаді-2022 та посіла друге місце у заліку

Про це йдеться на сайті Паралімпіади-2022.



Зазначимо, що Україна здобула золоту медаль в останній змагальний день на Паралімпійських іграх у Пекіні. Медаль завоювала українська команда у відкритій естафеті (лижні перегони). На заліку Україну представляли Дмитро Суярко (клас із порушенням зору), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Василь Кравчук (клас сидячи) і Анатолій Ковалевський (клас із порушенням зору).

Також в останній змагальний день відбулась змішана естафета. Українська команда посіла четверте місце.

У підсумку українська збірна завершує Паралімпійські ігри з рекордними для зимової Паралімпіади 29 медалями:

11 золотих,

10 срібних

8 бронзових.

Спортсмени посіли друге місце в загальному медальному заліку, перше місце у Китаю.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022 у Пекіні.