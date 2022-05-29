Україна здобула четверту медаль ЧЄ з карате
Чоловіча збірна України виграла бронзову медаль в командних змаганнях на чемпіонаті Європи з карате
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Газіантепі (Туреччина) в поєдинку за третє місце Андрій Торощенко (до 84 кг), Станіслав Горуна (до 75 кг) та Різван Талібов (до 84 кг) виграли свої сутички та принесли Україні перемогу над Бельгією з рахунком 3:0.
Чоловічі збірна України виграла бронзу ЧЄ вчетверте. Також вона ставала третьою у Європі у 2017, 2018 та 2021 році.
Загалом на нинішньому ЧЄ Україна виграла чотири нагороди. Золото нашій команді принесла Анжеліка Терлюга (до 55 кг), бронзу отримали Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Різван Талібов.
- 28 травня Анжеліка Терлюга перемогла болгарку Івет Горанову та стала чемпіонкою Європи у категорії до 55 кг.
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