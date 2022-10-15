Про це повідомляє Еспресо.TV.

Коростильов у фіналі вибив 251 очко та отримав бронзову нагороду. Чемпіоном світу став Ліу Джіняу з Китаю, який у перестрілці за золото здолав співвітчизника Жань Їфаня.

Медаль Павла Коростильова виявилася для збірної України першою на чемпіонаті світу в Каїрі. Разом з нагородою українець отримав ліцензію на Олімпіаду-2024, куди відібралися чотири найкращі у своїй дисципліні стрілки.

24-річний Павло Коростильов є триразовим чемпіоном світу зі стрільби з пістолета на 25 м - двічі в командних та одного разу в індивідуальних змаганнях.

ЧС з кульової стрільби

Чоловіки

Пневматичний пістолет, 10 м

Каїр, Єгипет

15 жовтня

1. Ліу Джіняу (Китай)

2. Жань Їфань (Китай)

3. Павло Коростильов (Україна)

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