Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу зі стрільби
Павло Коростильов виграв бронзу в стрільбі з пістолета на 10 м та приніс збірній України першу медаль чемпіонату світу - 2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Коростильов у фіналі вибив 251 очко та отримав бронзову нагороду. Чемпіоном світу став Ліу Джіняу з Китаю, який у перестрілці за золото здолав співвітчизника Жань Їфаня.
Медаль Павла Коростильова виявилася для збірної України першою на чемпіонаті світу в Каїрі. Разом з нагородою українець отримав ліцензію на Олімпіаду-2024, куди відібралися чотири найкращі у своїй дисципліні стрілки.
24-річний Павло Коростильов є триразовим чемпіоном світу зі стрільби з пістолета на 25 м - двічі в командних та одного разу в індивідуальних змаганнях.
ЧС з кульової стрільби
Чоловіки
Пневматичний пістолет, 10 м
Каїр, Єгипет
15 жовтня
1. Ліу Джіняу (Китай)
2. Жань Їфань (Китай)
3. Павло Коростильов (Україна)
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