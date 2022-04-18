Україна здобула п'яту медаль на "Іграх нескорених"
Збірна України зі стрільби з лука виграла срібну нагороду на "Іграх нескорених"
Про це повідомляє офіційна сторінка збірної України на Invictus Games у facebook.
У Гаазі (Нідерланди) у фінальних командних змаганнях зі стрільби з лука срібло Україні принесли Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк.
Ця медаль стала для збірної України вже п'ятою на "Іграх нескорених". В перший день змагань наша команда здобула одну золоту, одну срібну та дві бронзові медалі.
- 17 квітня ветеран Нацгвардії Родіон Сітдіков приніс Україні в штовханні ядра першу золоту нагороду "Ігор нескорених".
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