Україна здобула п'яту медаль на "Іграх нескорених"

Про це повідомляє офіційна сторінка збірної України на Invictus Games у facebook.

У Гаазі (Нідерланди) у фінальних командних змаганнях зі стрільби з лука срібло Україні принесли Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк.

Ця медаль стала для збірної України вже п'ятою на "Іграх нескорених". В перший день змагань наша команда здобула одну золоту, одну срібну та дві бронзові медалі.

17 квітня ветеран Нацгвардії Родіон Сітдіков приніс Україні в штовханні ядра першу золоту нагороду "Ігор нескорених".

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