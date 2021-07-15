Україна змінила правила зберігання вакцини Pfizer з дозволу виробника

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



"У травні 2021 року, після серії нових досліджень, виробник квакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюка своєї антиковідної вакцини, зокрема дозволити зберігати нероозведений препарат за температурами від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Європейське агентство з лікарських засобів, Управління продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великої Британії та відповідні органи інших країн розглянули це прохання та змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.



Україна, додали в МОЗ, 24 червня також отримала офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty.



Відтак, МОЗ розглянуло прохання компанії та дозволило після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech за темератури від +2°C до +8°C протягом 31 дня, замість 5 днів, як було раніше.



Зазначається, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року.



У відомстві додали, що інструкція до нових партій вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.



Таким чином, підсумували у МОЗ, відповідно до рекомендацій виробника, вакцину Comirnaty від Pfizer тепер можна безпечно зберігати в пунктах щеплення у звичайних холодильниках.

Нагадаємо, раніше на Харківщині зареєстрували порушення холодового ланцюга при транспортуванні двох контейнерів вакцини Pfizer.