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Україна змінила правила зберігання вакцини Pfizer з дозволу виробника

15 липня, 2021 четвер
17:22
Економіка Pfizer вакцина

Україна змінила правила зберігання вакцини Comirnaty виробництва Pfizer відповідно до нових рекомендацій виробника

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"У травні 2021 року, після серії нових досліджень, виробник квакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюка своєї антиковідної вакцини, зокрема дозволити зберігати нероозведений препарат за температурами  від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейське агентство з лікарських засобів, Управління продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великої Британії та відповідні органи інших країн розглянули це прохання та змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.

Україна, додали в МОЗ, 24 червня також отримала офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty.

Відтак, МОЗ розглянуло прохання компанії та дозволило після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech за темератури від +2°C до +8°C протягом 31 дня, замість 5 днів, як було раніше.

Зазначається, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року.

У відомстві додали, що інструкція до нових партій вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech вже містить оновлені вимоги до температури зберігання. 

Таким чином, підсумували у МОЗ, відповідно до рекомендацій виробника, вакцину Comirnaty від Pfizer тепер можна безпечно зберігати в пунктах щеплення у звичайних холодильниках.

  • Нагадаємо, раніше на Харківщині зареєстрували порушення холодового ланцюга при транспортуванні двох контейнерів вакцини Pfizer.  

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МОЗ
вакцина
Коронавірус
Pfizer
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