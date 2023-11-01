"Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли": Зеленський у день створення ЄС

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Сьогоднішній день має особливий геополітичний і ціннісний сенс. Цей день, 1 листопада, відзначається фактично як народження Європейського Союзу. Тридцять років тому набув чинності Маастрихтський договір, який заклав основи сучасного європейського єднання", - розповідає глава держави.

Зеленський зазначив, що як тоді було багато зневіри у єдності Європи, так і зараз антиєвропейська політика є доволі гучною частиною політичного спектра, "зокрема і в тих країнах, чий єврооптимізм є критично важливим для збереження миру й нормального порядку у Європі та світі".

"Але Євросоюз уже не один раз доводив, що здатен долати кризи, здатен захищатися, здатен зберігати ціннісне лідерство у світі, здатен ставати міцнішим, коли вороги Європи очікують від неї тільки слабкості", - ділиться президент.

"Ми цінуємо нашу Європу, Європу взаємодії, а не суперечок, Європу людей, а не ідеологій, бо тільки таким наш континент здатен захищати і захистити людські життя і в країнах Європи, й у світі. Я впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильніше, ніж будь-коли, і ми працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу в Європейський Союз", - наголосив Зеленський.