Українець Ковтун здобув золото ЧЄ зі спортивної гімнастики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У турецький Анталії Ілля Ковтун виграв фінальні змагання у вправах на брусах з результатом 15,166 бала. Срібло здобув Ферхан Арікан з Туреччини, бронзу - іспанець Тьєрно Діалло.

19-річний Ковтун став чемпіоном Європи вперше у кар'єрі. Також українець здобув на ЧЄ-2023 бронзу на поперечині та в найпрестижнішому виді програми - багатоборстві. Ще одну медаль Україні приніс Ігор Радівілов, який став третім в опорному стрибку.