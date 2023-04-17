Українець Ковтун здобув золото ЧЄ зі спортивної гімнастики
Український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи у вправах на брусах
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У турецький Анталії Ілля Ковтун виграв фінальні змагання у вправах на брусах з результатом 15,166 бала. Срібло здобув Ферхан Арікан з Туреччини, бронзу - іспанець Тьєрно Діалло.
19-річний Ковтун став чемпіоном Європи вперше у кар'єрі. Також українець здобув на ЧЄ-2023 бронзу на поперечині та в найпрестижнішому виді програми - багатоборстві. Ще одну медаль Україні приніс Ігор Радівілов, який став третім в опорному стрибку.
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