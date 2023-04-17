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Українець Ковтун здобув золото ЧЄ зі спортивної гімнастики

17 квітня, 2023 понедiлок
12:45
Спорт Ілля Ковтун

Український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи у вправах на брусах

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У турецький Анталії Ілля Ковтун виграв фінальні змагання у вправах на брусах з результатом 15,166 бала. Срібло здобув Ферхан Арікан з Туреччини, бронзу - іспанець Тьєрно Діалло.

19-річний Ковтун став чемпіоном Європи вперше у кар'єрі. Також українець здобув на ЧЄ-2023 бронзу на поперечині та в найпрестижнішому виді програми - багатоборстві. Ще одну медаль Україні приніс Ігор Радівілов, який став третім в опорному стрибку.  

спортивна гімнастика
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