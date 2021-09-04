Українець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Крипак виграв у Токіо сім медалей - п'ять золотих, одну срібну та одну бронзову і гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена Паралімпіади-2020 ще до її завершення.

Українець здобув золото в комплексному плаванні на 200 м, на 100 м та 400 м вільним стилем, а також на 100 м на спині та 100 м батерфляєм. Також він виграв срібло на дистанції 50 м вільним стилем та бронзу в естафеті.

Загалом на рахунку Максима Крипака 15 медалей Паралімпійських ігор 10 з яких - золоті.