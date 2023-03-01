Українець Кривцов потрапив у збірну найкращих футболістів 1-го туру МЛС
МЛС оприлюднила символічну збірну найкращих футболістів 1-го туру регулярного чемпіонату
Про це повідомляє офіційний твіттер МЛС.
У символічній збірній найкращих футболістів 1-го туру МЛС знайшлось місце для українського новачка "Інтер Маямі" Сергія Кривцова.
Кривцов забив за "Інтер Маямі" гол на 41-й хвилині матчу регулярного чемпіонату МЛС (Головної ліги футболу) проти "Монреаля" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0.
Сергія Кривцова у підсумку було визнано найкращим гравцем матчу. Для українця ця гра стала першою офіційною у складі клубу, який належить англійському футболісту Девіду Бекхему.
1 лютого 31-річний Сергій Кривцов перейшов до "Інтер Маямі" з "Шахтаря", за який грав з 2010 року. На рахунку центрального оборонця 31 матч за збірну України.
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