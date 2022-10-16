Українець Лунін допоміг "Реалу" здолати "Барселону" в Ель-Класико
У 9-му турі чемпіонату Іспанії з футболу український голкіпер Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному матчі проти "Барселони"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" на гру з найпринциповішим суперником у Мадриді. Команда Карло Анчелотті повела у рахунку на 12-й хвилині, коли забив Карім Бензема. На 35-й хвилині Федеріко Вальверде збільшив перевагу господарів поля.
"Барселона" забила у відповідь на 83-й хвилині зусиллями Феррана Торреса. Однак Родріго у компенсований час реалізував у ворота каталонців пенальті та встановив підсумковий результат.
"Реал" переміг "Барселону" 3:1, набрав 25 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Команда Хаві з 22 пунктами опустилися на другу позицію.
Чемпіонат Іспанії
9-й тур
16 жовтня
"Реал" - "Барселона" 3:1
Голи: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родріго, 90+1 (пен.) - Торрес, 83
- 11 жовтня Лунін зіграв за мадридців у Лізі чемпіонів у матчі, в якому "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом".
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