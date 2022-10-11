Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" грав проти "Реала" у столиці Польщі - Варшаві. Матч на стадіоні "Війська Польського" закінчився з рахунком 1:1.

Перший м'яч у зустрічі забив Олександр Зубков. На 46-й хвилині форвард "гірників" отримав м'яч від Богдана Михайличенка та головою закрутив м'яч у ворота з близької відстані.

Все йшло до перемоги "Шахтаря", але на 95-й хвилині Антоніо Рюдігер пропхнув м'яч у ворота "Шахтаря".

Внаслідок єдиноборства німецький захисник і голкіпер Анатолій Трубін врізались один в одного та розсікли голови. Обом гравцям знадобилась медична допомога.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов за "Реал" з перших хвилин зустрічі.

Після 4-х турів групового раунду "Реал" має 10 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" з 5 пунктами - третій. У німецького "Лейпцига" 6 балів, у шотландського "Селтіка" - 1.

У 5-му турі ЛЧ "Шахтар" зіграє проти "Селтіка", а "Реал" з "Лейпцигом". Матчі пройдуть 25 жовтня.

Ліга чемпіонів

4-й тур. Група F

11 жовтня

"Шахтар"(Україна) - "Реал" (Іспанія) 1:1

Голи: Зубков, 46 - Рюдігер, 90+5

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик (Петряк, 85), Зубков (Тейлор, 81), Судаков (Джурасек, 81), Траоре (Сікан, 77).

"Реал": Лунін, Васкес, Начо, Рюдігер, Менді (Алаба, 68), Вальверде (Камавінга, 68), Чуамені (Модріч, 58), Кроос, Родріго (Асенсіо, 68), Бензема, Азар (Вінісіус, 58).

Попередження: Конопля, 16, Бондаренко, 88 - Мілітао, 85, Кроос, 90

5 жовтня "Шахтар" програв "Реалу" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:2.

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