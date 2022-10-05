Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 2:1. "Шахтар" пропустив два швидкі м'ячі на 13-й і 28-й хвилинах зустрічі - забили Родріго та Вінісіус Жуніор.

"Гірники" зуміли відповісти наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині Олександр Зубков одним дотиком обробив розкішну поперечну передачу від Богдана Михайличенка та феноменально пробив з льоту в нижній лівий кут воріт.

У стартовому складі "Реалу" на матч вийшов український воротар Андрій Лунін.

До сьогодні, за свою історію "Шахтар" і "Реал" зустрічались 6 разів. Двічі перемагали українців, у решті поєдинків вигравали іспанці. Гольовий рахунок протистояння 17:9 на користь мадридців.

Суперниками "Шахтаря" по групі F також є "Лейпциг" та "Селтік". Українці у першому турі переграли німців 4:1, а у другому зіграли внічию з шотландцями 1:1.

У турнірній таблиці групи F "Шахтар" з 4 очками займає другу позицію. "Реал" - перший - 9 набраних балів. Шотландський "Селтік" з 1 балом тепер займає четверте місце в групі F, а німецький "Лейпциг" з 3 очками - третій.

Ліга чемпіонів

3-й тур. Група F

5 жовтня

"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1

Голи: Родріго, 13, Вінісус, 28 - Зубков, 39

"Реал": Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Кроос, Чуамені (Камавінга, 75), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема, Родріго (Асенсіо, 80).

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сікан, 67).

Попередження: Бондар 55, Мудрик, 90+2

5 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів німецький "Лейпциг" переміг шотландський "Селтік".

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