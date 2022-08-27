English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Українець Проценко здобув золото "Діамантової ліги"

Українець Проценко здобув золото "Діамантової ліги"

27 серпня, 2022 субота
08:59
Спорт Андрій Проценко

Український легкоатлет Андрій Проценко виграв золоту нагороду в стрибках у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні

Про це повідомляє Еспресо.TV.   

26 серпня у Швейцарії українець стрибнув на 2,24 м та за спробами випередив чинного чемпіона світу Мутаза Ессу Брашима з Катару, який отримав срібло та американця Джувона Гаррісона, якому дісталася бронза. 

Ще одну нагороду в Лозанні Україні принесла Марин Бех-Романчук, яка стала третьою в потрійному стрибку. Українка показала результат 14,31 м та поступилася венесуелці Юлімар Рохас (15,31 м) та ямайці  Шанейці Ріккеттс (14,64 м).

Діамантова ліга

Лозанна, Швейцарія 

Стрибки у висоту. Чоловіки

26 серпня

1. Андрій Проценко (Україна) 2,24 м

2. Мутаз Есса Баршим (Катар) 2,24 м

3. Джувон Гаррісон (США) 2,24 м

Жінки. Потрійний стрибок

1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 15,31 м

2. Шанейка Ріккетс (Ямайка) - 14,64 м

3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,31 м

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

легка атлетика
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
Читайте також:
Рафаель Маріано Гроссі
25 серпня, 2022 четвер
"Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час". МАГАТЕ виступило із заявою про ситуацію на Запорізькій АЕС
Олексій Гончаренко
25 серпня, 2022 четвер
"За погрози насильством Лукашенку": в Білорусі відкрили кримінальну справу проти українського нардепа Гончаренка
Олексій Данілов
25 серпня, 2022 четвер
Данілов закликає готуватися до затяжних боїв з Росією: ми матимемо велику війну з нею
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
27 серпня
10:14
Ексклюзив
Ворог намагається відбити стратегічні висоти на Ізюмському напрямку, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Сабій
10:04
окупанти
В українській розвідці спрогнозували, як розгортатимуться бойові дії восени та взимку
09:56
Оновлено
Харків
Російські війська завдали ракетний удар по центральній частині Харкова: є поранена
09:39
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину: є постраждалі
09:24
На Чернігівщині з річки витягли два російські танки з членами екіпажів
Українські військові знищили за добу 250 окупантів, - Генштаб ЗСУ
09:22
Ексклюзив
Мелітополь
ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці, - мер Мелітополя Федоров
09:05
на фото: зруйнований дім
Дніпропетровщину обстріляли 10 разів за ніч: є пошкодження, родини лишилися без світла
08:41
Інтерв’ю
У полоні в російських терористів люди перебувають у пеклі, але світ на це закриває очі – парамедик Тайра
08:38
Ілон Маск
Ілон Маск назвав божевіллям заклики відмовитися від атомної енергії
08:37
Микола Княжицький
Хто і чому атакує українську мову
08:09
Ворскла
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 2 туру чемпіонату України
07:55
Джонні Депп
"Пірати Карибського моря": чи повернеться Джонні Депп до ролі Джека Горобця
07:38
Українські морпіхи ЗСУ
ЗСУ відбили наступ ворога на Харківщині та Донеччині, - Генштаб
07:03
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі ухвалив остаточне рішення щодо продовження кар'єри
06:25
Дмітрій Медведєв
"Відмови від НАТО недостатньо": Медведєв назвав умови припинення війни проти України
06:02
Жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму
"Референдуми" на окупованих землях України можуть не відбутись через партизан і розкол серед загарбників, - ISW
05:38
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Російський удар по станції Чаплино має всі ознаки воєнного злочину, - Associated Press
05:14
Пол Аллен (зліва)
Найбільший в історії аукціон мистецтва. У США продадуть колекцію засновника Microsoft, вартістю $1 млрд
04:50
Окупанти обстріляли селище Кам'янка на Запоріжжі
Росіяни обстріляли житлові будинки окупованої Кам'янки на Запоріжжі: загинули 5 людей, зокрема 2 дітей
04:27
залізниця Березине – Басарабяска
УЗ має намір відкрити залізничне сполучення ще на трьох переходах з країнами Європи
04:03
nasams
Понад $182 млн. Пентагон замовив у виробника системи ППО NASAMS для України
03:38
Капсула Starliner авіакомпанії Boeing
Перший пілотований політ космічного корабля Boeing відклали до наступного року
02:51
путін путлер
Петиція "Путіна під трибунал" на міжнародній платформі Avaaz набрала понад 1,8 млн підписів
02:27
Запорізька АЕС
На Запорізькій АЕС до української мережі підключили другий енергоблок
02:03
ЗСУ, південний напрямок
ЗСУ на Півдні вразили ворожі системи ППО, опорні пункти, склади боєприпасів, мости та живу силу
01:38
росія іран
Іран готовий замінити російську нафту в ЄС та Туреччині
01:13
SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp отримала новий літак і відкрила станцію ТО у Туреччині
00:53
Російські окупанти
На Харківщині окупанти тероризують власних гауляйтерів
00:47
Молдова
Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень з Молдовою
00:39
Вибухи в Криму (архів)
Сезон "бавовни" триває. З Криму повідомляють про роботу російської ППО
00:27
Польща
Польща домовилась з Південною Кореєю про купівлю майже 400 танків та САУ на суму близько $6 млрд
00:25
Косово - Сербія
"Косово і Сербія — це Європа". Високопосадовці США та ЄС провели переговори у Белграді
00:11
Т-72, Т-80, Мста, Гвоздика. Перед в'їздом на Керченський міст помітили ешелон з російською технікою до Криму
2022, п'ятниця
26 серпня
23:59
Михайло Подоляк
Смертний вирок. Подоляк вказав на неможливість переговорів з Росією
23:45
Німеччина готова до компромісу у питанні обмеження віз для росіян, — Анналена Бербок
23:37
Українське зерно
Україна вже відправила 44 судна з агропродукцією в 15 країн світу, - Зеленський
23:07
ЗАЕС окупанти
Зеленський попередив, що ситуація на ЗАЕС дуже ризикована. Станція може знову опинитись за крок від катастрофи
22:55
Мелінда Сіммонс
Амбасадорка Великої Британії в Україні відкрила для себе прихильність до бавовни
22:43
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 серпня
22:39
Лукас Брок
Він ідіот. З партії Марін Ле Пен хочуть вигнати колегу, який хизувався прапором "ДНР" перед українцями
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV