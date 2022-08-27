Про це повідомляє Еспресо.TV.

26 серпня у Швейцарії українець стрибнув на 2,24 м та за спробами випередив чинного чемпіона світу Мутаза Ессу Брашима з Катару, який отримав срібло та американця Джувона Гаррісона, якому дісталася бронза.

Ще одну нагороду в Лозанні Україні принесла Марин Бех-Романчук, яка стала третьою в потрійному стрибку. Українка показала результат 14,31 м та поступилася венесуелці Юлімар Рохас (15,31 м) та ямайці Шанейці Ріккеттс (14,64 м).

Діамантова ліга

Лозанна, Швейцарія

Стрибки у висоту. Чоловіки

26 серпня

1. Андрій Проценко (Україна) 2,24 м

2. Мутаз Есса Баршим (Катар) 2,24 м

3. Джувон Гаррісон (США) 2,24 м

Жінки. Потрійний стрибок

1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 15,31 м

2. Шанейка Ріккетс (Ямайка) - 14,64 м

3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,31 м

18 липня Андрій Проценко здобув бронзу в стрибках у висоту та приніс збірній України першу нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики.

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