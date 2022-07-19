Проценко приніс Україні першу медаль ЧС з легкої атлетики
Андрій Проценко здобув бронзу в стрибках у висоту та приніс збірній України першу нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі змагань зі стрибків у висоту в Юджині (США) Проценко вже з першої спроби показав результат 2,33, який виявився для нього найкращим у сезоні. Українець двічі невдало штурмував планку на позначці 2,35, а потім не зміг взяти 2,37 м. Проте, цього вистачило, аби здобути бронзу.
Чемпіоном світу став Мутаз Есса Баршим з Катару, який подолав висоту 2.37 м. Ву Сан Хьок з Південної Кореї стрибнув на 2,35 м та виграв срібло.
34-річний Андрій Проценко вперше здобув медаль чемпіонату світу, на якому виступав усьоме. На момент повномасштабного вторгнення РФ до України легкоатлет перебував на Херсонщині, яку зміг залишити лише у квітні, коли й почав повноцінну підготовку до ЧС.
Чемпіона світу
Стрибки у висоту
Чоловіки
19 липня
1. Мутаз Есса Баршим (Катар) - 2,37 м
2. Ву Сан Хьок (Південна Корея) - 2,35 м
3. Андрій Проценко (Україна) - 2,33 м
- 15 липня українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх назвала відсторонення росіян та білорусів від змагань правильним рішенням.
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