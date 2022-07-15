Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі, - Магучіх про відсторонення росіян і білорусів
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх впевнена, що відсторонення росіян та білорусів від змагань - це правильне рішення
Про це повідомляє Blick.
"Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі. Цей день (24 лютого - прим.) змінив усе. Невдоволення Ласіцкене? Через те, що вона росіянка. Наші люди вмирають лише через те, що вони українці", - сказала Ярослава Магучіх.
ЧС з легкоатлетики стартує 15 липня. На ньому відсторонені росіяни та білоруси.
- Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.
- Після цього Магучіх закликала світову спільноту до дієвих кроків, аби зупинити російську агресію.
- 19 червня українська легкоатлетка тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Парижі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36
Купівля 36Продаж 36.82
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе