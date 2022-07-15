Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі, - Магучіх про відсторонення росіян і білорусів

Про це повідомляє Blick.

"Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі. Цей день (24 лютого - прим.) змінив усе. Невдоволення Ласіцкене? Через те, що вона росіянка. Наші люди вмирають лише через те, що вони українці", - сказала Ярослава Магучіх.

ЧС з легкоатлетики стартує 15 липня. На ньому відсторонені росіяни та білоруси.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb