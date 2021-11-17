Українець проведе бій за титул WBC Silver, який виводить на скандального російського друга Ломаченка
Український боксер Едуард Скавінський зустрінеться з Тулані Мбенге з ПАР у поєдинку за титул WBC Silver у першій середній вазі
Про це повідомляє fightnews.com.
Всесвітня боксерська рада на конгресі в Мехіко призначила поєдинок Скавінського проти Мбенте за вакантний титул WBC Silver у першій середній вазі (до 69,85 кг)
Переможець цього поєдинку зустрінеться з росіянином Олександром Беспутіним у бою за звання обов'язкового претендента на титул WBC.
Олександр Беспутін відомий приятельськими стосунками з українськими боксерами Василем Ломаченком та Олександром Усиком.
У січні 2020 року росіянин провалив допінг-тест, зроблений після переможного бою проти співвітчизника Раджаба Бутаєва у листопаді 2019 року. Поєдинок визнали таким, що не відбувся, а Олександра Беспутіна позбавили титулу чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).
Едуард Скавінський виграв усі 14 поєдинків серед професіоналів. Тулані Мбенте здобув 18 перемог та зазнав однієї поразки.
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15 січня 2020 року стало відомо, що Олександра Беспутіна впіймали на допінгу.
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