Українець проведе бій за титул WBC Silver, який виводить на скандального російського друга Ломаченка

Про це повідомляє fightnews.com.

Всесвітня боксерська рада на конгресі в Мехіко призначила поєдинок Скавінського проти Мбенте за вакантний титул WBC Silver у першій середній вазі (до 69,85 кг)

Переможець цього поєдинку зустрінеться з росіянином Олександром Беспутіним у бою за звання обов'язкового претендента на титул WBC.

Олександр Беспутін відомий приятельськими стосунками з українськими боксерами Василем Ломаченком та Олександром Усиком.

У січні 2020 року росіянин провалив допінг-тест, зроблений після переможного бою проти співвітчизника Раджаба Бутаєва у листопаді 2019 року. Поєдинок визнали таким, що не відбувся, а Олександра Беспутіна позбавили титулу чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Едуард Скавінський виграв усі 14 поєдинків серед професіоналів. Тулані Мбенте здобув 18 перемог та зазнав однієї поразки.

15 січня 2020 року стало відомо, що Олександра Беспутіна впіймали на допінгу.

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