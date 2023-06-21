Про це в ефірі Еспресо заявив доктор медичних наук та колишній заступник міністра охорони здоров’я України Валерій Івасюк.

"Є випадки, коли переливають кров від донора до пацієнта відразу. Але від неперевірених донорів - це не можна робити, бо кров має бути перевірена на гепатит B, С, СНІД та сифіліс. Це дні або тижні", - сказав він.

Івасюк сказав, що, на його думку, потрібно було зробити.

"Створити національну службу і національний банк крові та стратегічного, динамічного запасу крові і продуктів банку крові. Це означає штат професійних донорів, яка може переливатися без перевірки. Бо ця людина підписує з державою угоду про кримінальну відповідальність, якщо вона приховує ризиковані способи життя. У нас такого не відбувається. Ми повинні звернутися до ЄС, щоб Україну прийняли бодай на якийсь термін у загальний європейський банк крові. У нас крові не вистачає, поранені помирають від того, що вони вчасно не отримують достатньо крові та препаратів крові", - підсумував ексчиновник.