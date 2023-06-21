Україні бракує донорів, варто попросити ЄС про долучення до загального банку крові, - ексзаступник очільника МОЗ
Держава повинна звернутися до ЄС, щоб Україну прийняли на якийсь термін у загальний європейський банк крові. Це потрібно, щоб компенсувати нестачу крові
Про це в ефірі Еспресо заявив доктор медичних наук та колишній заступник міністра охорони здоров’я України Валерій Івасюк.
"Є випадки, коли переливають кров від донора до пацієнта відразу. Але від неперевірених донорів - це не можна робити, бо кров має бути перевірена на гепатит B, С, СНІД та сифіліс. Це дні або тижні", - сказав він.
Івасюк сказав, що, на його думку, потрібно було зробити.
"Створити національну службу і національний банк крові та стратегічного, динамічного запасу крові і продуктів банку крові. Це означає штат професійних донорів, яка може переливатися без перевірки. Бо ця людина підписує з державою угоду про кримінальну відповідальність, якщо вона приховує ризиковані способи життя. У нас такого не відбувається. Ми повинні звернутися до ЄС, щоб Україну прийняли бодай на якийсь термін у загальний європейський банк крові. У нас крові не вистачає, поранені помирають від того, що вони вчасно не отримують достатньо крові та препаратів крові", - підсумував ексчиновник.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе